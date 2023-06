FOTO – Top XI 2022/2023 di Opta: ci sono 5 calciatori del Napoli!

Il Napoli ha dominato il campionato. Non è un esagerazione. Basta guardare il distacco della seconda in classifica che è rimasto a +16 a conclusione del campionato e i premi individuali dei calciatori e di Spalletti. A riprova di questo dominio si aggiunge la Top XI della Serie A 2022/2023 di Opta. Su 11 calciatori, 5 sono del Napoli: Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Lobotka e Kim. In porta è stato scelto Provedel, mentre il terzino sinistro è Carlos Augusto. Smalling completa la coppia difensiva. Ai lati di Lobotka ci sono Barella e Milinkovic-Savic. Lautaro completa il terzetto offensivo.

11 – Qui la Top XI della Serie A 2022/23 basata sui dati Opta. Gala. pic.twitter.com/WnnoXIHKTx — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 5, 2023