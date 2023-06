Di Lorenzo: “Una gioia immensa aver festeggiato con il popolo napoletano”

La gioia di alzare lo coppa dello scudetto, la gioia di essere il primo capitano del Napoli a vincerlo dopo Maradona. E’ stato un anno magico quello di Giovanni Di Lorenzo, perfetto in ogni suo particolare. L’unico che, nonostante i pesanti addii della scorsa estate, ci ha creduto e con una lettera ai tifosi ha dato la carica per cominciare al meglio il campionato. Aveva proprio ragione Giovanni. Il giorno dopo la festa e la premiazione il capitano ha pubblicato su Instagram un messaggio per i tifosi: “È stato un onore poter alzare questa coppa, per tutto quello che significa”, ha scritto con tanto di foto con la coppa e i suoi compagni di squadra. “Un’emozione unica, gratitudine verso i miei straordinari compagni, mister, staff, dirigenti e tutte le persone che non si vedono ma si sentono eccome! Una gioia immensa aver festeggiato con il popolo napoletano per un risultato straordinario, sognato, voluto e raggiunto. È stato un orgoglio essere il vostro Capitano”. A concludere il bellissimo messaggio, l’hashtag #ForzaNapoliSempre.