Criscitiello: “Mancini al Napoli? Sarebbe una follia”

Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il nuovo allenatore del Napoli? Venti nomi sono anche pochi, quando si libera la panchina della squadra campione d’Italia: serve chi non ti snatura la squadra, però sostituire una coppia perfetta come Spalletti-Giuntoli sarà molto difficile. Hanno fatto entrambi bene ad andare via, quando fai certi risultati devi andare via perché è complicato ripetersi.

Mancini? De Laurentiis ha parlato, io auguro al Napoli di non fare questo errore: sarebbe una follia totale, sarebbe come bruciare quanto fatto finora. Mancini sta distruggendo la nazionale, i giovani ci sono e lui dopo l’Europeo non ci ha capito più nulla.

Giuntoli? Deve iniziare a lavorare per la Juventus, e secondo me darà una mano a De Laurentiis nel cercare il nuovo direttore sportivo: l’idea di avere un ds interno come Ciro Polito potrebbe essere spendibile, e Giuntoli lo stima. Però De Laurentiis ne può uscire da signore liberando Giuntoli per il nuovo percorso lavorativo”.