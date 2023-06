Come partecipare alle promozioni di Leovegas

Il casinò online e la casa da scommesse offrono ai clienti una vasta selezione di offerte bonus. I premi sono disponibili sia per i clienti abituali che per i nuovi giocatori. La variegata politica dei bonus è uno dei principali vantaggi dell’azienda, che la colloca tra i leader di mercato. In questo articolo parleremo in dettaglio delle offerte promozionali esistenti e di come ottenerle.

Bonus per gli amanti delle slot

Un’offerta promozionale di benvenuto molto popolare tra i nuovi arrivati è disponibile per gli utenti che creano un account sul sito o sull’app mobile per la prima volta. Per ottenere il bonus di benvenuto, gli appassionati di giochi d’azzardo devono:

Registrarsi sul sito o sull’app Leovegas Casino. Completare l’identificazione, che è la procedura di verifica dell’identità necessaria affinché l’azienda possa accertarsi che il cliente sia maggiorenne e che i documenti forniti siano autentici. Effettuare un deposito di almeno 100 corone entro 60 giorni dalla creazione dell’account. Se l’utente non riesce a farlo, il bonus verrà considerato non attivato.

Dopo aver soddisfatto queste condizioni, il cliente riceverà automaticamente 100 giri gratuiti. Gli spin gratuiti possono essere utilizzati su tre popolari slot del casinò: Cleopatra’s Golden Spells, Cash’N Riches MEGAWAYS, Fishin Pots of Gold.

Ogni spin gratuito ha un valore di una corona

Condizioni per l’utilizzo degli spin gratuiti Gli spin gratuiti del bonus di benvenuto devono essere utilizzati entro 60 giorni dal deposito iniziale. Come i giri gratuiti saranno distribuiti tra le tre slot destinate a questo scopo, ogni cliente può decidere individualmente.

Il principale vantaggio di questa offerta bonus è l’assenza di requisiti di scommessa per il bonus di benvenuto. In caso di vincita con gli spin gratuiti, i profitti verranno automaticamente accreditati sul saldo principale. Successivamente, il cliente può utilizzare questi soldi a sua discrezione, continuando a scommettere nel casinò o richiedendo un prelievo dei fondi.

Offerta di benvenuto nel Live Casino

Un’offerta bonus separata è stata creata per i giocatori interessati alle scommesse nel Live Casino. Per ottenere il bonus, anche i nuovi arrivati devono registrarsi utilizzando un metodo conveniente, confermare la propria identità e depositare almeno 100 corone. L’offerta di benvenuto deve essere attivata entro 60 giorni dalla creazione dell’account.

Il bonus per gli appassionati di giochi d’azzardo con croupier dal vivo è di 100 corone. Tuttavia, viene accreditato solo dopo aver soddisfatto i requisiti di scommessa specificati nelle regole.

Requisiti di scommessa per il Live Casino

Per riscattare la ricompensa di benvenuto, l’utente deve scommettere il deposito effettuato 20 volte dal saldo reale, cioè con denaro reale e non con fondi bonus. Questo requisito deve essere soddisfatto entro due mesi dal primo deposito.

Durante il processo di scommessa, il cliente deve tener conto che ci sono condizioni individuali per ogni gioco, come la percentuale dell’importo scommesso che verrà considerata nel processo di scommessa. Le scommesse nel Live Casino sono le più vantaggiose, poiché nella maggior parte dei giochi presenti qui, l’intero importo scommesso verrà conteggiato. Tuttavia, ci sono eccezioni. Ad esempio, nel poker Texas Hold’em viene conteggiato solo il 20%, così come nel craps e nel blackjack. Il 30% delle scommesse viene conteggiato nel baccarat, mentre il 40% viene conteggiato per le scommesse alla roulette francese. Le scommesse su slot machine, videopoker, giochi da tavolo e eventi sportivi non vengono conteggiate nel processo di scommessa per questo bonus.