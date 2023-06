CdS – Cannavaro: “Scudetto? È il trionfo di Napoli vera capitale del calcio”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Paolo Cannavaro ha parlato dello scudetto conquistato dal Napoli.

Queste le parole dell’ex capitano azzurro: “Trentatré anni fa, con Diego, in un periodo storico particolare, equivaleva a un forte riscatto sociale, oggi è sigillo di garanzia per una città che già da tempo è capitale del turismo a livello europeo ed è in costante crescita. Ero in albergo a New York quando il Napoli ha giocato contro l’Udinese. Ho vissuto i primi festeggiamenti in taxi di rientro a casa ma grazie ai social è stato come esserci. Mi sono rifatto contro la Fiorentina: ero al Maradona coi miei figli, a fine partita ho voluto fargli capire cosa significasse il tifo partenopeo così li ho trascinati con me in curva e ci siamo divertiti a cantare coi tifosi”.

E ancora: “Lo scudetto è strameritato, ha vinto la squadra più costante e organizzata che ha ottimizzato tutte le risorse che aveva a disposizione. È stata un’annata perfetta e il merito è di tutti. Partita chiave? Quella al Maradona contro l’Atalanta, due a zero. È stata una prova di forza netta contro un avversario di valore. Ero allo stadio ed è come se il Napoli avesse voluto dire a tutti: guardate che qui non si molla. Era marzo ma il campionato era già finito”.

Poi, parentesi su Di Lorenzo: “Il mio idolo, l’emblema di questa squadra che rispecchia il mio modo di vedere il calcio: professionista, silenzioso, concentrato, serio. Non ha mai ostentato la fascia, è stato il capitano perfetto e sono contento di aver ricevuto la sua maglia dopo la vittoria a Torino contro la Juve. Cos’altro penso di lui, gliel’ho detto in privato”.