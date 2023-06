Auriemma: “ADL non ha sbagliato nulla finora, troverà il profilo adatto per sostituire Spalletti”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato il futuro della panchina azzurra a Pressing, su Italia1. Queste le parole del giornalista: “Se sento parlare di Spalletti che crea problemi in casa Napoli mi chiedo le altre quanti ne hanno di problemi. Dalla Juve al Milan fino all’Inter. Il Napoli è l’unica realtà in cui si può ragionare in termini di crescita. Oggi il signor Aurelio De Laurentiis, tra premio scudetto, soldi della Champions League e introiti dalla partecipazione anche alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie, ha già in mano ben 123 milioni di euro da spendere sul mercato senza aver venduto nessuno; penso che con questi soldi si possa prendere qualcuno di bravo. Se Spalletti avesse chiesto più soldi , ADL lo avrebbe accontentato, lui invece ha deciso di fermarsi, dicendo anche che un domani si immagina CT della Nazionale.

Non lo si poteva trattenere. ADL dall’alto della sua bravura troverà il profilo adatto per sostituirlo. In altri club spendono centinaia di milioni per giocatori che avevano un nome in passato ma che ora non valgono più. ADL ha che fare con agenti e direttori sportivi, parla spesso con Fali Ramadani e Jorge Mendes che sono agenti di due allenatori che potrebbero anche scegliere il Napoli. Prima non era competente a ora lo è diventato. Finora non ha sbagliato nulla, per sbagliare in questo Napoli ora puoi prendere solo Oronzo Canà”.