Ansa – Thiago Motta, un battibecco con un giornalista può costargli la panchina? La situazione

Secondo quanto riportato dall’Ansa, in casa Bologna è imminente un confronto fra il presidente Joey Saputo, l’ad Claudio Fenucci, il responsabile dell’Area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio. Pare che la riunione abbia come tema principale Thiago Motta. Non sono piaciute, infatti, alcune dichiarazioni rilasciate dal tecnico italo brasiliano.

Pare che Thiago Motta abbia accusato un giornalista di aver scritto cose non vere su di lui. Secondo le sue accuse, è stata la società a far scrivere male di lui. Non è stato specificato chi, ma le dichiarazioni sono suonate come un attacco alla dirigenza. Intanto, mentre tutta la squadra è in vacanza già dalla fine della trasferta con il Lecce, Thiago Motta è ancora a Bologna in attesa di rientrare in Portogallo dove vive la famiglia. Ricordiamo, infine, che il tecnico dei felsinei è uno dei nomi che è stato fatto per la panchina del Napoli.