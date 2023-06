Alvino: “La situazione contrattuale di Giuntoli è nota. Difficilmente sarà liberato dal Napoli”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni su Twitter, commentando il futuro di Cristiano Giuntoli:

“Scambiando quattro chiacchiere con ADL, ho la sensazione che Giuntoli difficilmente sarà liberato dal Napoli. La sua situazione contrattuale è nota (è legato al Napoli fino al 30 giugno 2024). Così come è noto quanto ADL ci tenga al rispetto dei contratti. Il presidente mi è apparso anche indispettito dall’atteggiamento di chi, pur sapendo Giuntoli sotto contratto con il Napoli, non ha esitato a contattarlo. Al momento non sono previsti incontri tra i due su questo tema. E il presidente a giorni partirà per gli Stati Uniti”.