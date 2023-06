Il Mattino – Osimhen inferiori solo a Cavani: le sue statistiche in 3 anni azzurri

Victor Osimhen è finalmente sbocciato con una stagione da vero bomber.

L’edizione odierna de Il Mattino ne ha parlato stamane con tanto di riferimento al Matador Cavani: “Contro il Bologna ha raggiunto le 100 presenze in maglia azzurra e in totale nei tre anni a Napoli di reti ne ha firmate 58: meglio di lui tra i bomber azzurri ha fatto soltanto Cavani che complessivamente in tre stagioni di gol ne realizzò 104. Questa è stata la sua stagione migliore, quella in cui ha inciso di più e non soltanto per le reti ma anche per il contributo alla squadra in tutti i momenti della partita. E poi ha giocato con continuità a differenza delle prime due stagioni quando è stato frenato dagli infortuni. Perfetto nel 4-3-3 di Spalletti, il terminale offensivo centrale capace sia di sfruttare al meglio la sua velocità nei lanci in verticale che di dialogare con i compagni abbassandosi per ricevere palla”.