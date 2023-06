Il Mattino – Il Napoli vuole trattenere Osimhen: i dettagli

Il Napoli vuole tenere Osimhen.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, l’attaccante del Napoli partirà solo per un’offerta irrinunciabile, che potrebbe arrivare dai campioni esteri come Premier League e Bundesliga: “Ha un contratto con il Napoli fino al 2025, il presidente De Laurentiis vuole tenerlo: è seguito dai top club europei, a cominciare da quelli di Premier League, per proseguire con Psg e Bayern Monaco: la sua valutazione è di 160 milioni, da verificare se quest’estate dovesse arrivare qualche offerta al club azzurro”.