De Laurentiis: “Lavoriamo perché il tifoso sia sempre più appagato. Da domani saremo a lavoro…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni della Rai al termine di Napoli-Sampdoria.

“Le emozioni di questa stagione? Il tifo ed il tifoso è importantissimo. Noi lavoriamo perché sia sempre più appagato. La critica è bella, ma noi che siamo dentro abbiamo le idee chiare e quando ho parlato di anno buono magari avevo ragione. Nuovo allenatore? Potresti essere tu! Napoli ti aiuta, anche tu potresti vincere. Dopo la festa, inizieremo a lavorare per il mese di giugno per vedere, incontrare e intervistare. Napoli si può solo amare, e quando incontrerà questo sentimento stringerà la mano sperando di non aver sbagliato”