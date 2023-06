Casini: “Lo Scudetto del Napoli vuol dire tantissimo, aumenta l’attenzione mediatica e il tifo in tutta Italia”

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato ai microfoni de Il Mattino dello Scudetto vinto dal Napoli di mister Spalletti. Queste le sue parole: “Lo Scudetto del Napoli vuol dire tantissimo, soprattutto in termini di competitività e contendibilità del campionato. Aumenta l’attenzione mediatica e il tifo in tutta Italia. E questo Scudetto porterà tutte le squadre a rinforzarsi, innalzando ancora di più quello che è il livello del campionato. La squadra di Spalletti nel suo insieme ha colpito tutti, per il suo modo di giocare, per lo spettacolo creato e per la coralità messa in campo in ogni partita. A partire dal capitano Di Lorenzo, un esempio di percorso formativo sportivo italiano”.