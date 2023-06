Zanetti: “Credo sia stato un campionato equilibrato, a parte il Napoli che ha spaccato il campionato”

Il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa prima dell’ultima sfida di campionato. Tra le tante domande fatte al tecnico del club toscano anche una sul campionato in generale, in cui lui ha parlato del Napoli che ha spaccato in due il campionato. Queste le sue parole: “Credo sia stato un campionato difficile, equilibrato, a parte il Napoli che ha spaccato il campionato. Tante piccole hanno fatto molto bene, secondo me la Serie A sta tornando ad essere uno dei campionati più importanti. Per ora la Premier è fuori portata, ma dal punto di vista tecnico possiamo giocarcela con tutti”.