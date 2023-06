Venerato: “Pronte due contropartite tecniche per portare Italiano a Napoli”

La questione allenatore è sempre più calda in quel di Napoli. Il noto giornalista Ciro Venerato è intervenuto a 1 Station Radio per analizzare la situazione.

Ecco le sue parole: “Man mano che passano i giorni credo che il presidente, tuttavia, si sia fatto un’idea. Saranno cruciali i giorni dopo la finale di Conference League, il cui risultato non inficerà in alcun modo sulla trattativa. È noto l’interesse del patron azzurro per Vincenzo Italiano. Andrà trovata la quadra con Commisso, e forse un gentlemen agreement. ADL non scipperebbe mai il tecnico al presidente Viola e scavalcando la sua autorità. Italiano ritengo sia un tecnico già pronto al salto definitivo in un club importante come il Napoli. Il piano A, come già anticipato, era Luis Enrique. Sappiamo tutti come sia finita. Il problema non erano Tottenham o Psg, quanto piuttosto la competitività. Conte, invece, è stata solo una boutade giornalistica, ADL non l’ha mai cercato”.

Poi ha continuato: “Pecchia e Benitez, come ho già detto, è solo una voce di mercato che non trova riscontri. Sono sondati i profili di Conceicao e Thiago Motta, con il procuratore del tecnico italo-brasiliano non ancora contattato dalla dirigenza partenopea. Questo, assieme alla clausola dell’allenatore portoghese, mi fa protendere verso Italiano. D’altronde, le metodologie, il modulo e l’idea di calcio di Conceicao non si sposano con i dettami della squadra azzurra. Nella trattativa con la Fiorentina si potrebbero inserire anche contropartite tecniche come Zanoli e Demme”.

Infine, Venerato ha concluso: “Attenzione, però, anche alle valutazioni dell’allenatore Viola. Vincenzo ha tutto da perdere, e la conquista di piazzamenti importanti a Firenze gli garantirebbe ancor maggiori consensi. Anche il discorso legato al mercato ed alla competitività della squadra andrebbe considerato”.