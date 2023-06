Una partita di Serie A potrebbe finire ai rigori, Verona e Spezia per la storia

Una partita di Serie A potrebbe decidersi ai calci di rigore per la prima volta nella storia. La lotta salvezza è entrata nel vivo da ormai settimane e con la salvezza di Lecce e Salernitana e la retrocessione di Cremonese e Sampdoria rimane solo un posto disponibile per la prossima stagione nel maggior campionato italiano. A contenderselo Verona e Spezia, a pari punti tra il 17esimo ed il 18esimo posto. Le due squadre affronteranno rispettivamente Milan e Roma e se dovessero arrivare a pari punti al termine dell’ultima giornata, la salvezza si deciderà con uno scontro diretto. Niente calcoli di differenza reti o di scontri diretti, una partita secca per decidere quale sarà la terza squadra a retrocedere. In caso di pareggio al termine dei 90 minuti, la vittoria sarà poi stabilita direttamente ai rigori. Sarebbe la prima volta della storia della Serie A, un match storico per il calcio italiano.