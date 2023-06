Un calciatore ha lasciato Napoli, potrebbe saltare la festa scudetto

Oggi nella sala stampa del centro tecnico di Castel Volturno, Stefano Ceci ha omaggiato gli azzurri con il calco del piede di Maradona. Durante la premiazione ci sono stati momenti di grande entusiasmo ed emozione, con il presidente De Laurentiis che ha ringraziato gli azzurri ed il loro mister Spalletti. Nonostante ciò, è emersa l’assenza di un calciatore della rosa: Hirving Lozano. Come evidenziato da Nicola Lombardo, capo della comunicazione del calcio Napoli, il premio per il messicano è stato ritirato dal team manager Peppe Santoro. Il dirigente ha comunicato: “Lozano non è qui presente a causa del suo infortunio”. Il numero 11 potrebbe quindi aver già lasciato la città e quindi rischierebbe di non essere presente alla festa scudetto del 4 giugno.