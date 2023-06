In giornata la Lega Serie A sta annunciando sui propri canali social i calciatori a cui vanno i premi come migliori nel proprio ruoli in stagione. Da poco è stato annunciato il miglior centrocampista della stagione, premio che è andato a Nicolò Barella dell’Inter. In nomination oltre a lui anche Milinkovic–Savic e Rabiot, neanche tra i 3 migliori Stanislav Lobotka.