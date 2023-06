TuttoSport – Thiago Motta rimane sul banco dei papabili per il post Spalletti

Thiago Motta rimane nella lista dei possibili sostituti di Spalletti.

Un nome che rimane in silenzio tra le scelte che sta vagliando ADL. Ne ha parlato anche l’edizione odierna di TuttoSport:“Così, mentre prosegue il casting, De Laurentiis tiene in caldo alternative che vanno da Vincenzo Italiano (tutto fermo fino alla finale del 7 giugno tra la Fiorentina e il West Ham) e di Thiago Motta. Il tecnico del Bologna è uno degli outsider più attenzionati: il Napoli stesso ma pure la Juventus oltre alle suggestioni legate al Psg. Che ci siano fibrillazioni lo conferma il fatto che oggi il tecnico italo-brasiliano si incontrerà di nuovo con i dirigenti del Bologna per spiegare che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza la giugno prossimo, chiaro segnale di una situazione di attesa”.