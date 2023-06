Simeone si racconta: “I motivi per cui ho scelto Napoli. Scudetto? Un messaggio di mio padre mi fece capire…”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato una emozionante intervista al quotidiano spagnolo As. Ecco un estratto

Suo padre ha detto che non aveva bisogno di essere convinto per accettare gli azzurri.

“Mi hanno cercato diverse squadre importanti, ma appena è arrivato il Napoli non ho pensato ad altro. Mi spiegarono che era un’operazione difficile, ma a me non importava”

Com’è stato l’impatto con la città?

“Ho notato la differenza delle persone rispetto al nord. Qui ti accolgono con amore fin da subito e questo mi ha aiutato molto, siamo molto simili. Inoltre, essendo il primo argentino da tanto tempo, mi hanno sempre dimostrato un affetto speciale. Volevo far parte della città e non ci è voluto molto per farmi sentire così”

È arrivato dopo aver segnato 17 gol al Verona, e ha capito che non poteva essere titolare in azzurro.

“Il direttore è stato bravissimo, mi ha chiarito tutto. Mi ha detto che se fosse venuto ci sarebbe voluta molta pazienza. Sapevo cosa mi aspettava, sono arrivato qui felicissimo e convinto che avrei avuto le mie possibilità, preparando ogni partita come se dovessi iniziare. Li ho vissuti tutti così e non mi interessava chi giocava o segnava gol, li festeggiavo tutti come se fossero miei”

Simeone e la Champions, un legame forte sin dalla prima gara contro il Liverpool…

“La sera prima mia moglie mi ha parlato e io non volevo neanche risponderle, ero troppo nervoso. Ho fatto la mia meditazione, mio padre mi ha chiamato, sono andato a dormire e, non so perché, mi sono svegliato felice come un bambino: stavo per realizzare il mio sogno. Ho un video del pomeriggio prima della partita, tutti i compagni dormivano e io non potevo. Saltavo da un letto all’altro come un bambino, cantando la canzone di Maradona. Siamo arrivati allo stadio e il momento dell’inno Champions, con quel famoso grido, non lo dimenticherò mai in vita mia. Osimhen è infortunato, mi chiama il mister e io sono molto rilassato, molto convinto di fare gol. Non so perché… lo sapevo, l’avevo visto mille volte nella mia testa, ed è successo. La cosa più bella è stata vedere la gente il giorno dopo fermarmi per strada piangendo a metà, dicendomi ‘ce l’hai fatta, ce l’hai fatta. Non avrei mai immaginato che conoscessero così bene la mia storia e la sentissero come loro”

Per sempre il primo argentino ad aver vinto nuovamente a Napoli dopo Diego

“Me ne sto rendendo conto vedendo ogni immagine, murale o foto con i nostri volti in tutte le strade. Diego, il figlio di Maradona, mi ha scritto il giorno dopo il gol alla Roma. Disse: “Il mio vecchio ti ha mandato qui”. Lì ho capito perché desideravo così tanto questa maglia”.