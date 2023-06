Possibili modifiche al regolamento delle scommesse online in Italia

Il settore delle scommesse online in Italia ha subito negli anni molteplici modificazioni. Queste hanno lo scopo di garantire maggiore sicurezza ai giocatori e di regolare le entrate dei siti.

Nei prossimi mesi, potrebbero entrare in vigore nuove normative in aggiunta a quelle del 2022. Chiunque fosse interessato alle scommesse online dovrebbe quindi informarsi a riguardo.

Nuovi limiti e restrizioni

Tra le varie normative sulle scommesse online, l’introduzione di nuovi limiti alle scommesse potrebbe creare scompiglio, soprattutto per i bookmakers senza limiti di puntata. Nel 2022 è già entrata in vigore la nuova normativa. Questa modifica i limiti di puntata minima e di vincita massima. Nello specifico:

Limiti di giocata minima per le scommesse a quota fissa fissato a 5 cent. In precedenza era fissata a 1€;

Limiti di giocata minima per giocate singole fissato a 1€. In precedenza era fissata a 2€.

Limite di vincita massima con una singola scommessa innalzato a 50mila euro. In precedenza era di 10mila euro.

Oltre a questi, il Governo potrebbe introdurre ulteriori modifiche al limite massimo di puntata. Questi nuovi limiti potrebbero cambiare radicalmente le modalità di gioco, impedendo ai giocatori più esperti di effettuare puntate elevate.

L’introduzione di limiti e regolamenti più severi hanno il preciso scopo di ridurre il numero di giocatori con dipendenza dal gioco d’azzardo. Imponendo dei limiti alle puntate massime, i giocatori punteranno meno denaro e giocheranno in modo responsabile.

Quest’aspetto non andrebbe sottovalutato poiché le persone più deboli potrebbero cadere più facilmente nella dipendenza.

Modifiche ai requisiti di licenza

Durante la pandemia, il settore del gioco d’azzardo online ha registrato un aumento del numero degli iscritti. Questo fattore ha però provocato la chiusura di molte attività al dettaglio ed aumentato anche il flusso di illegalità online. Per contrastare questo fenomeno, il Governo potrebbe decidere di introdurre requisiti più severi. Tra questi citiamo:

L’introduzione di iter più lunghi e severi per ottenere e mantenere la licenza di gioco;

Introduzione di regolamenti più severi atti a favorire il gioco responsabile;

Ripercussioni finanziarie più severe per chiunque non rispetti i requisiti di legalità.

Negli ultimi anni, data l’enorme diffusione dei casinò online, il Governo italiano ha preso ulteriori misure precauzionali per rendere il gioco d’azzardo online sempre più sicuro per i suoi giocatori.

Introduzione di nuove tasse

In aggiunta ai requisiti e regolamenti più severi si prospetta anche l’introduzione di nuove tasse.

Queste nuove tassazioni interessano anche le scommesse al dettaglio, oltre a quelle online. Nello specifico, si prospetta:

Un aumento del 2% delle imposte sulle scommesse al dettaglio. Quindi il precedente 18% salirà al 20%;

Un aumento del 2% sui ricavi delle scommesse online. La precedente percentuale del 22% salirà quindi al 24%.

Inserimento dell’imposta sul fatturato pari all’1%;

Inserimento di una tassa pari allo 0,5% del fatturato per contribuire al “Fondo per rinnovare il sistema sportivo Nazionale”.

In merito alla pubblicizzazione del gioco d’azzardo, attualmente non è prevista alcuna modifica. Oggi, in Italia, ogni tipo di pubblicità sul gioco d’azzardo è illegale se non rispetta rigide linee guida.

Potrebbero però arrivare ripercussioni finanziarie più severe per i trasgressori di tali regolamenti. Questi provvedimenti hanno lo scopo di salvaguardare le persone più deboli e maggiormente attratte dal gioco d’azzardo.

Espansione dei giochi consentiti

In merito alla sicurezza, occorre sempre tenere a mente che la verifica mantiene i giocatori al sicuro. Attraverso un adeguato processo di verifica dell’identità si potranno scovare i malintenzionati. Inoltre, è possibile prevenire l’iscrizione di minori, più soggetti a contrarre la dipendenza da gioco.

Come abbiamo visto sono già stati introdotti alcuni regolamenti e altri sono in programma. Tra quest’ultimi si prospetta anche un aumento della tipologia di giochi che un casinò online potrà fornire.

L’introduzione degli sport virtuali ad esempio, come gli iGaming, è una novità. Dato l’enorme successo di questi sport, in alcune piattaforme è già possibile piazzare scommesse. Si prevede però l’inserimento di un numero maggiore di sport virtuali su cui scommettere.

Queste introduzioni consentiranno agli operatori di aumentare i loro introiti e ai giocatori di poter scegliere tra una libreria molto più vasta di giochi.