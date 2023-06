Orlando: “Sarà strano non vedere Spalletti in panchina, il Napoli si indebolirà, senza Kim e Osimhen diventa una squadra normale”

L’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di Maracanà, programma in onda su Tmw Radio. L’ex calciatore ha parlato del Napoli, dell’addio di Spalletti e della possibile partenza di Kim e Osimhen, pilastri della squadra azzurra. Queste le sue parole: “Sarà brutto e strano non vedere Spalletti in panchina nella prossima stagione. Chi gli è vicino dice che non vive lo spogliatoio normalmente, è molto partecipe delle vicende di squadra. Si è spremuto al massimo. A 64 anni, lui che ama la sua terra, vuole fermarsi un attimo, vuole ricaricarsi e poi ripartire. Saranno sicuramente cavoli amari riguardo chi lo sostituirà. Il Napoli perde l’allenatore, il Ds, forse anche Kim ed Osimhen, così ti indebolisci. Tutto poi dipende dai calciatori che vai a prendere, cambierà un po’ troppo. Adl è uno che vuole far vedere che il Napoli rimarrà forte, magari in modo da far contenta la piazza. Senza Kim e Osimhen questa diventa una squadra normale. Non vedo come possa ripetersi”.