Napoli-Sampdoria – Le probabili formazioni dell’ultima sfida al ‘Maradona’ di mister Spalletti

Domenica 4 giugno va in scena al ‘Maradona’ l’ultima giornata del campionato di Serie A, passerella finale per gli azzurri e partita di addio di mister Spalletti. Al ‘Maradona’ farà visita la Sampdoria di Dejan Stankovic, ormai retrocessa da settimane, e che dirà addio alla Serie A. Gli azzurri secondo Sky dovrebbero schierare metà rosa titolare e un’altra metà formata dalle riserve. In porta dovrebbe giocare ancora una volta Gollini, in difesa dovrebbe fare ritorno Giovanni Di Lorenzo, mentre sulla fascia sinistra potrebbe esserci Bereszysnki. In difesa al posto dello squalificato Kim ci sarà Juan Jesus, con al suo fianco Amir Rrahmani. Il centrocampo dovrebbe essere quello solito, formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski, e in attacco come unico cambio Elmas sulla fascia destra. I blucerchiati schierano due ex Napoli in attacco, Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini, assieme all’esterno in prestito dagli azzurri Alessandro Zanoli. Queste le probabili formazioni:



Napoli – Gollini; Di Lorenzo; Rrahmani; Jesus; Bereszysnki; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Elmas; Osimhen; Kvaratskhelia

Sampdoria – Ravaglia; Nuytinck; Gunter; Amione; Zanoli; Winks; Rincon; Augello; Leris; Quagliarella; Gabbiadini