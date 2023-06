Modugno: “Casting allenatore si restringe, anche se la sensazione è che il presidente non abbia trovato ancora l’allenatore giusto”

L’inviato di Sky a Castel Volturno Francesco Modugno ha parlato del casting allenatore in casa Napoli. Secondo quanto dichiarato dal giornalista il casting si va restringendo, ma la sensazione è che ancora non sia stato trovato l’allenatore giusto. Queste le sue parole: “Il casting allenatore va restringendosi, da Italiano a Benitez, che sistematicamente ritorna come idea suggestiva di un passato che potrebbe stimolare il presidente De Laurentiis. La sensazione è che l’allenatore giusto il presidente non l’abbia ancora trovato, uno che possa somigliare a Spalletti, con un grande spessore e da Champions League”.