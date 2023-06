La Gazzetta rivela: “Giuntoli-Juve, possibile azione legale contro Adl!”

Giuntoli alla Juve, affare in via di definizione. Nel pacchetto c’è un contratto quinquennale da 1,5 milioni netti a stagione. E in questa prospettiva è già programmato che Giuntoli sia accompagnato da Pompilio e Stefanelli, quest’ultimo ora al Cesena. Ma il manager toscano come spera di ottenere il via libera? Di sicuro con tatto e con la disponibilità a rinunciare ad alcuni emolumenti maturati negli anni: in particolare quelli legati all’ultima stagione da sballo. E ad avvalorare questa linea va sottolineato come lunedì a Coverciano il d.s. azzurro abbia fatto muro in occasione del premio Inside the Sport, promosso da Mcl e Ussi. Non lo ha smosso neanche la domanda sull’anno sabbatico di Spalletti e il paragone con la sua situazione precaria: «Penso solo al presente, non parlo del futuro», è stata la sua risposta secca.

Insomma, il manager promesso alla Juve gioca la carta della diplomazia per chiudere senza scossoni gli 8 anni della sua esperienza campana. Tuttavia nel suo entourage c’è chi va oltre e prepara un piano B. In tal caso sarebbe fatale una sponda legale per una risoluzione «per giusta causa». Argomenti forti che nessuno vuol mettere in piazza. Non è da escludere, però, che questa opzione emerga nell’ inevitabile faccia a faccia post scudetto.