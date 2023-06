Il Mattino – Kvara, gli agenti sono a Napoli! Le ultime sul suo futuro

Il Napoli ha l’obiettivo di blindare i suoi gioielli a cominciare da Kvaratskhelia: l’attaccante georgiano ha già un contratto lungo fino al 2027 e prosegue positivamente il lavoro del club azzurro per il prolungamento dell’accordo per un altro anno fino al 2028 (l’ingaggio salirebbe intorno ai 2.5 milioni).

Discorso ottimamente avviato già da tempo dal Napoli con il suo agente Mamuka Jugeli (ieri è stata segnalata la sua presenza a Napoli): ci sono stati già diversi contatti tra le parti, il ragionamento va avanti e proseguirà per arrivare alla fumata bianca. La permanenza di Kvara, quindi, è una certezza per Napoli del futuro ed è in programma il rinnovo che s’avvicina.

Fonte: Il Mattino