Il Mattino – Kim non rimarrà a Napoli: United pronto a pagare la clausola

Kim Min-jae non rimarrà al Napoli.

Il difensore del Napoli passerà allo United dopo che gli inglesi avranno effettuato il pagamento della clausola rescissoria del sudcoreano, valevole solo per i primi quindici giorni del mese di luglio e pari al valore di 60 milioni di euro. Ecco la conferma di quanto detto dall’edizione odierna de Il Mattino, che ha dedicato parte delle sue pagine al rinnovo quasi imminente di Kvara: “Discorso opposto per Kim, confermato il suo addio alla fine di questo campionato: domenica assisterà al “Maradona” dalla tribuna (è squalificato) alla partita dei suoi compagni contro la Samp, che sarà per lui l’ultima giornata in maglia azzurra, una domenica dalle mille emozioni per il difensore sud coreano. Il Manchester United eserciterà tra il primo e il 15 luglio il pagamento della clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro: lo United è il club inglese che ha manifestato finora il maggiore interesse (ce sono anche altri di Premier League che hanno mostrato il loro gradimento per il difensore sudocoreano)”.