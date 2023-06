Gazzetta – Spalletti obbligato a versare 3 milioni di euro in caso di firma con un altro club

Luciano Spalletti con ogni probabilità riporrà taccuino e penna sulla scrivania per un anno.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha deciso di scegliere la pista dell’anno sabbatico per riposarsi e trascorrere più tempo con la propria famiglia. Una condizione che, se non dovesse essere rispettata o modificata dalla sua stessa volontà, comporterà al toscano il pagamento di una penale: “Le divergenze di vedute con il presidente De Laurentiis sono state a tratti anche

evidenti. E quella Pec per esercitare unilateralmente il prolungamento del contratto di fatto oggi serve solo a far star fermo l’allenatore che in Europa ha mostrato il più bel calcio. Sì perché nell’accordo per chiudere il rapporto col Napoli, Spalletti ha dovuto accettare non solo l’anno sabbatico ma anche una penale di 3 milioni nel caso intendesse riprendere in questa stagione ad allenare”.