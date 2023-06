Gazzetta – Italiano sarebbe il sostituto ideale di Spalletti: i motivi

Vincenzo Italiano potrebbe seriamente fare al caso del Napoli.

L’allenatore della Fiorentina sarebbe il sostituto ideale di Luciano Spalletti. Ecco i motivi analizzati dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Tra italiano e Spalletti tanti punti in comune. Una cosa è certa. Vincenzo Italiano è compatibile per il Napoli perché si avvicina a Spalletti per diverse cose: il gioco offensivo, spesso spettacolare; le idee tattiche; il modo di pensare calcio. In passato ha detto che i suoi modelli erano prima di tutti Zeman e Klopp, poi Prandelli, ma in qualche mossa ha studiato anche Guardiola e lo stesso Spalletti.Ovvio che un bravo tecnico ritocca le sue idee a seconda degli interpreti che ha a disposizione, ma il canovaccio principale rimane lo stesso. E guarda caso, canovaccio e interpreti del Napoli, in tantissimi casi vanno già a pennello a Italiano”.