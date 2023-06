Galeone: “Giuntoli per la Juventus sarebbe un bel rinforzo, a loro servirebbero 2-3 colpi come Kim e Kvara”

L’ex allenatore del Napoli e persona molto vicino al mondo Juventus, Giovanni Galeone, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ai microfoni della Rosea ha parlato del possibile approdo alla ‘vecchia signora’ di Cristiano Giuntoli e del suo lavoro al Napoli. Queste le sue parole: “Giuntoli, per quanto fatto col Napoli, sarebbe un bel rinforzo per la Juventus. Sicuramente è organizzato nella ricerca dei giocatori in giro per il mondo. Servirebbero 2-3 colpi come Kim e Kvara della scorsa estate, arrivati a Napoli da semisconosciuti e decisivi per lo Scudetto”.