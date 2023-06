Galantae: “Sono molto contento che il Napoli abbia vinto il campionato, Luciano si dedica al lavoro 24 ore al giorno”

L’ex difensore dell’Inter Fabio Galante ha parlato ai microfoni di Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live del Napoli e di mister Spalletti. Queste le sue parole: “Sono molto contento che il Napoli abbia vinto il campionato, faccio i complimenti alla società e al mio amico Luciano Spalletti, da sportivo sono felicissimo. Non mi aspettavo l’addio di Spalletti. Conosco bene Luciano, è una persona che si dedica al suo lavoro 24 ore al giorno. Ha vissuto a Castel Volturno per preparare al meglio gli allenamenti e le partite. Non so come siano andate le cose, ma sono contento che abbia portato a compimento un lavoro fantastico. Quest’estate sono andati via Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina, Fabian Ruiz, e nessuno poteva immaginare un Napoli ancora più forte grazie a Luciano Spalletti. Lui ha ottimizzato al meglio il valore dei nuovi arrivati. Mi dispiace tanto che gli artefici dello Scudetto, come Spalletti e Giuntoli, non saranno a Napoli nella prossima stagione. Il nuovo allenatore lo deciderà De Laurentiis, circolano tanti nomi, magari trova fuori un colpo dal cilindro. Ovviamente non sarà facile replicare quello che ha fatto a Napoli Luciano Spalletti”.