Futuro Osimhen, parla l’ex consulente di ADL: “Si proverà a fare come con Cavani”

Durante Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte, è intervenuto l’esperto di economia Fabrizio Vettosi.

Ecco le sue parole: “Il Napoli è un’azienda che va al di là degli uomini. Un’azienda sopravvive agli uomini, se è un’azienda nel vero senso della parola. In caso contrario, è una specie di gioco, una scommessa. Alla Sampdoria, qualche anno fa, sembrava che persino Massimo Ferrero fosse diventato un genio… Un’azienda deve essere in grado di scegliere gli uomini giusti. Tutti dicono che il Napoli sia all’inizio di un ciclo, mentre per me è alla maturazione di un ciclo. Ora l’obiettivo deve essere mantenere questo posizionamento dell’azienda. Gli uomini non sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi”.

Poi ha continuato: “Kim Min-jae e Victor Osimhen assicureranno grandi plusvalenze, in caso di cessione? Sì. Il nigeriano è stato quasi del tutto ammortizzato, in linea con le norme UEFA per i calciatori di meno di 28 anni. Osimhen è già ammortizzato del 75% circa, facendo due calcoli. Il Napoli proverà un rinnovo, facendo un’operazione stile-Cavani: punterà a migliorare l’ingaggio del calciatore e ad aumentare il proprio potere contrattuale, per poi rivenderlo meglio in futuro. Quanto a Kim, il coreano ha una clausola esercitabile questa estate e, dunque, potrà partire a breve”.