CorrSport – La pista Benitez rimane aperta: lo spagnolo non ha chiuso al Napoli

Rafa Benitez è una pista che non si è ancora chiusa per il post Spalletti.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’ex tecnico azzurro porterebbe qualità alla causa partenopea, pronto a reinventarsi un Napoli in grado di lottare ancora per il vertice : “Il modulo, a quel punto, diventerebbe un dettaglio, perché la differenza tra uno Zielinski intermedio e uno Zielinski sottopunta è orientabile nelle fasi, nei movimenti, nella visione comune di un’idea che può appartenere a entrambi. E Benitez conosce il Napoli, s’è innamorato del calcio di Spalletti, non ha contratti, non ha clausole o penali dopo essere stato esonerato dall’Everton nel gennaio 2022”.