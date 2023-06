Cannella: “Kim andrà via. Per Osimhen offerte monstre difficili da rifiutare”

A Radio Marte, è intervenuto il direttore sportivo Giuseppe Cannella, per parlare di alcuni temi legati al Napoli.

Ecco le sue parole: “Vincenzo Italiano prossimo coach azzurro? Italiano è un tattico, per qualità di gioco ed intensità è molto vicino a Gian Piero Gasperini, però è giovane ed ha voglia di migliorarsi. Magari ci stupirà emulando al meglio Spalletti. Altro profilo interessante è Thiago Motta, oggi al Bologna”.

Poi ha continuato: “Allenatori stranieri? In Italia non è semplice, abbiamo una cultura del tutto diversa, anche per quanto riguarda l’alimentazione. Sono particolari, all’estero… Avendo una grande esperienza al riguardo, io continuerei un progetto sul territorio nazionale”.

Infine Cannella ha concluso: “Tra Kim Min-jae e Victor Osimhen, chi può rimanere? Il coreano ha una clausola e c’è poco da fare: se trova chi la paga, va via. Per Osimhen dipende dall’offerta: un attaccante del suo rendimento non è facile da trovare, quindi arriveranno proposte importanti e non per forza facili da rifiutare”.