Brambati: “Mi dispiace non vedere Spalletti su una panchina il prossimo anno, Kim al 90% andrà via”

Il giornalista Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di Maracanà, programma in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti trattati c’è anche quello riguardante il Napoli, e il possibile addio di Kim direzione Manchester. Queste le sue parole: “Mi dispiace non vedere Spalletti il prossimo anno, anche su una panchina diversa. Sono quasi sicuro che abbia creato un gruppo coeso e granitico. Si era creata una forza anche per il disallineamento con il presidente. Chi arriverà non dovrà solo guardare a chi è rimasto come calciatore, ma bisogna rivedere anche la compattezza del gruppo. Kim al 90% lo do via per la clausola, e il Manchester United si è già mosso“.