BoboTv, Cassano attacca ADL, ma Adani lo difende: “Ha ragione il presidente”

Alla BoboTv, nota trasmissione in streaming di Bobo Vieri e i suoi amici, si è parlato della situazione di Spalletti. L’allenatore infatti ha annunciato l’addio al Napoli dopo la fantastica stagione coronata dalla vittoria dello scudetto.

Ecco le parole di Antonio Cassano, che ha introdotto l’argomento: “Che roba oscena che ha fatto. Che persona sei? Mi spieghi che persona sei, come puoi comportarti in un modo indegno per quello che stai facendo nei confronti di Spalletti, è una roba schifosa. Invece di dire grazie per quello che tu hai fatto, ti faccio 5 anni di contratto e decidi quello che vuoi fare, invece no, lo mette nelle condizioni di stare un anno fermo. Poteva creare un impero per i prossimi 3-4 anni, ha fatto disastri su disastri, adesso cosa farà? Pensa che noi abbiamo i buchi al naso, andrà a prendere un allenatore top. Farà un disastro l’anno prossimo, mi auguro per i tifosi no. Cosa succederà? Andrà allo scontro pure con questo e inizia la solita manfrina”.

Puntuale la risposta di Lele Adani: “De Laurentiis non ha tolto a Spalletti il riconoscimento per quello che ha fatto a Napoli, ma ci tiene a dire quando parla che il merito di tutto è suo. Lui non toglie nulla al lavoro di Spalletti, anzi l’hanno visto in tutta il mondo. A De Laurentiis sono girati i co***ni che tutti si sono complimentati con Spalletti ma non con lui”.