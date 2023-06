Baldanzi: “Il giocatore che mi ha impressionato di più? Gioca nel Napoli”

Con il Mondiale U20 in atto, uno degli uomini del momento è sicuramente Tommaso Baldanzi. Il giocatore dell’Empoli infatti, è uno dei leader tecnici della nazionale italiana. Il trequartista ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato della sua prima stagione in Serie A.

Ecco quanto ha detto: “Non è stato facile, ci sono tanti ostacoli per uno che arriva dalle giovanili ma devo dire che mi è stata data fiducia all’interno di un gruppo fantastico. E quando ti senti a tuo agio, puoi esprimere le tue potenzialità al meglio. L’Empoli è un club dove ti danno la possibilità di sbagliare e di lavorare bene per migliorarti. E così poi i risultati arrivano”.

Il giocatore che lo ha impressionato di più? “Se devo fare un solo nome, scelgo Kim. Il coreano è stato davvero impressionante”.

L’interesse nei suoi confront?: “Ma non mi disturbano e manco ci penso. Sono con l’Italia ai quarti di un Mondiale, è qui che devo mostrare quanto valgo”.

I Mondiali Under 20 con l’Italia? “Certo, sono solo tre partite, tre. Nel calcio i pronostici contano poco però sì, ci crediamo. Così come immagino ci credano anche le altre… Io leader? E’ un parolone… Però sono uno di quelli che in questo gruppo c’è da più tempo, lo conosco bene. E sono orgoglioso di quello che stiamo facendo”.