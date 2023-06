Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, Aurelio De Laurentiis ha avuto un secondo contatto diretto per Julian Nagelsmann. Così come per Luis Enrique, l’offerta economica non soddisfa l’allenatore tedesco. La proposta economica fatta a Nagelsmann è inferiore rispetto a quelle che erano le aspettative dell’ex Bayern. Al momento la distanza è davvero troppo ampia tra le due parti.