Al Rigamonti si decide una stagione intera. Brescia e Cosenza si affronteranno alle 20:30 per il ritorno dei playout di Serie B (1-0 per i calabresi all’andata). Come di consueto, a circa un’ora dal calcio d’inizio, sono uscite le formazioni ufficiali della gara come riporta Gianluca Di Marzio:

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Labojko, Björkengren; Listkowski, Rodríguez; Ayé. Allenatore: Gastaldello

COSENZA (3-5-1-1): Micai; D’Orazio, Rigione, Meroni; Venturi, Voca, Brescianini, Florenzi, Martino; D’Urso, Nasti. Allenatore: Viali