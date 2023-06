Krol: “Il successore di Spalletti può far bene. Sarebbe dura una partenza di Kim”

Ruud Krol, ex difensore con un passato al Napoli, è stato intervistato da Il Mattino.

“Chi verrà dopo Spalletti avrà un’eredità da sfruttare. Si tratta di una miniera d’oro che lo renderà famoso senza dover fare fatica. Se vuole fare rivoluzioni commetterà un grande errore, perché questa squadra è fortissima. Se il tecnico che verrà avrà l’umiltà di proseguire il lavoro di questi due anni, non potrà che far bene. È più duro fare a meno di Kim. Parliamo di un giocatore che è migliorato tantissimo, con il lavoro di un maestro come Spalletti. Non è che il prossimo difensore che verrà potrà capire il calcio con la sua stessa velocità”.