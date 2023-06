Gazzetta – Napoli, c’è interesse per Beto: i dettagli sulla possibile operazione

Nuovo obiettivo di mercato per il Napoli, secondo La Gazzetta dello Sport. La società azzurra avrebbe mostrato interesse per Beto, attaccante dell’Udinese:

“Già la scorsa estate il Napoli si è fatto avanti per averlo, ma i Pozzo hanno resistito. Difficile, però, che il panzer portoghese resti ancora in Friuli. Ha un contratto sino al 2026, ma soprattutto ha una clausola da 35 milioni di euro. E l’Udinese non vuol far sconti. Anzi non può. Due estati fa Beto era stato acquistato dalla Portimonense per appena 7 milioni di euro, ma il club dell’Algarve si era riservato una bella fetta per la rivendita: il 50%”. Scrive il quotidiano.