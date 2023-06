Di Marzio: “Magari il nuovo Kvara sarà giapponese. Italiano? Meriterebbe un ulteriore step alla sua carriera”

Gianluca Di Marzio tornerà presto col suo Calciomercato l’Originale su Sky Sport con Alessandro Bonan e Fayna. Da circa 20 anni il programma dell’esperto di calciomercato va in onda in seconda serata sulla nota pay tv. Per l’occasione è stato intervistato da Il Mattino. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Quest’estate spero di non fare un’edizione di mercato con il tormentone delle uscite per il Napoli. Spero che alla fine uno tra Kim e Osimhen possa rimanere così da concentrarmi sui talenti in entrata. Chissà, magari il nuovo Kvara sarà giapponese. Mi auguro di aprire la ventesima edizione di Calciomercato l’Originale annunciando il nuovo allenatore del Napoli. Al di là delle possibili tentazioni estere, una figura come Italiano che si è fatto sul campo meriterebbe un ulteriore step alla sua carriera”.