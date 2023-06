Corriere – Se De Laurentiis non libera Giuntoli, la Juve opterà per una soluzione interna

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito del futuro di Cristiano Giuntoli. Il Ds del Napoli ha raggiunto un accordo totale per proseguire la sua carriera alla Juventus. Tuttavia, l’accordo non si è chiuso perché manca il via libera di Aurelio De Laurentiis. La società bianconera non è disposta ad aspettare all’infinito, e in caso questo accordo non si chiudesse a breve, si opterebbe per una soluzione interna. Verrebbe infatti promosso il Ds della Juventus Next Gen Giovanni Manna, confermando l’attuale gruppo di lavoro.