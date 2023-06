CdS – Post Giuntoli, Accardi o Polito? C’è un terzo nome che sceglierebbe De Laurentiis

In attesa di conoscere il futuro di Cristiano Giuntoli, il Napoli cerca di tenersi pronto in caso di addio del suo fuoriclasse. Fra i nomi proposti ci sono quelli di Pietro Accardi, ds dell’Empoli, e Ciro Polito, ds del Bari. Sono questi i nomi più gettonati ma, secondo il Corriere dello Sport, ce ne sarebbe un terzo. Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo.

“DeLa per ora non ha intenzione di liberare un ds legato al club da un altro anno di contratto – 30 giugno 2024 – ma come nel caso del signor Luciano non sarà possibile ufficialmente nulla di ciò che finora è stato sussurrato fino a quando Giuntoli e il presidente non affronteranno la situazione. Nel frattempo, beh, De Laurentiis riflette e valuta gli eventuali sostituti di un direttore sportivo che ha segnato l’epoca dello scudetto nel nome dei talenti, dei bilanci e di una squadra collaudata: mica facile. E dopo i nomi di Pietro Accardi e Ciro Polito, rispettivamente ds di Empoli e Bari, continua a venir fuori la soluzione interna: Maurizio Micheli“.