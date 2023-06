CdS – Panchina Napoli, Nagelsmann costa troppo? La soluzione potrebbe essere un ex internazionale

A.A.A. Cercasi allenatore. Il Napoli continua a sondare il terreno per assicurarsi un nuovo condottiero dopo Luciano Spalletti. Una ricerca complicata, tanti sono i nomi e troppi sono i costi. L’ultimo della lista è Nagelsmann, De Laurentiis avrebbe incontrato gli agenti. Un incontro che, però, non ha dato i frutti sperati. Per liberarlo ci vorrebbero 10 milioni. Si allontana anche la soluzione Luis Enrique che, secondo il patron del Napoli, preferirebbe giocare in Premier League. Vi sarebbe un’altra soluzione che non dispiacerebbe. Si tratta di Rafa Benitez. Ecco cosa scrive a riguardo il Corriere dello Sport.

“De Laurentiis ha incontrato gli agenti di Nagelsmann, che è stato esonerato dal Bayern ma andrebbe «svincolato» con una pena da 10 milioni di euro, e di Luis Enrique ha registrato la preferenza per la Premier. E però adesso tra i suoi pensieri sta ricomparendo un amico del quale si fida ciecamente: si chiama Rafa Benitez, fu la prima soluzione dopo il crollo di Verona di gennaio 2021, è l’allenatore che gli ha dato una visibilità e una statura internazionale”.