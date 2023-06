CdS – Addio Spalletti, ritornerà comunque presto in città: il motivo

Napoli-Sampdoria sarà l’ultima partita di Serie A. Una gara dal sapore speciale, non solo perché sarà il giorno della festa e della consegna del trofeo nelle mani di Capitan Di Lorenzo. Domenica sarà il giorno degli addii. Sicuro è quello di Luciano Spalletti. Un addio che fa male ai tifosi, ma che il tecnico di Certaldo aveva deciso da tempo per poter stare vicino alla sua famiglia. Non sarà definitivo questo addio. Luciano si prenderà un anno sabbatico, ma già dopo l’estate sarà di nuovo a Napoli perché il Comune ha in progetto di consegnargli la Cittadinanza onoraria. Lo scrive il Corriere dello Sport.