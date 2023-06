Caso Juventus, la UEFA non ci sta: sanzioni pesanti pronte

La finale di Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest è stata l’occasione per un incontro tra Gabriele Gravina e Aleksander Ceferin. I due, secondo quanto riporta Sportmediaset, hanno parlato della Juventus che lunedì ha patteggiato per il caso stipendi rimediando solo un’ammenda da 718 mila euro. Il presidente della Uefa però ha fatto capire di non aver molto gradito l’esito dei processi sportivi italiani: voleva che la Figc punisse la Juve escludendola dalle coppe europee. Intanto, nelle scorse settimane alcuni dirigenti bianconeri sarebbero stati convocati dalla Uefa per fornire spiegazioni a riguardo. L’ultimo verdetto dovrebbe arrivare a giugno.