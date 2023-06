L’avvocato Mattia Grassani, legale del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, per parlare del Napoli e di De Laurentiis. Ecco cosa ne pensa:

“De Laurentiis su di giri? Frizzante e fiero. Dopo 18 anni di percorso dall’inferno della Serie C al tetto d’Italia, sfido chiunque a non vedere il proprio presidente frizzante come non mai. Sicuramente sta già lavorando alla prossima, prepariamoci ad una stagione 2023/24 con effetti speciali”.