Ambrosino, il Ct dell’Under 20 Nunziata: “Con noi si è sempre fatto trovare pronto, ma in Italia tanti ragazzi escono dalle primavere e spariscono”

Carmine Nunziata, Ct della Nazionale italiana under 20, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Si è parlato di Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli facente parte della spedizione azzurra in Argentina al Mondiale di categoria. Fino ad ora, il calciatore in prestito al Cittadella ha siglato un gol e due assist.

“Ambrosino in Primavera faceva un gol a partita ma al Cittadella ha giocato pochissimo… Con noi si è sempre fatto trovare pronto. In Italia abbiamo ragazzi di qualità, ma rispetto all’estero maturano sempre dopo. Come mai? Bella domanda. So soltanto che serve una soluzione perché colmando questo gap saremmo alla pari degli altri movimenti. Tanti escono dalle primavere e spariscono, dopo due anni poi emergono da qualche altra parte. Spesso però si tratta di due anni fondamentali che vengono persi”.