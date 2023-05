Luis Enrique-Napoli? Smentite dall’Inghilterra, il tecnico vuole la Premier

Con l’addio di Spalletti ormai annunciato, i nomi fatti per la panchina del Napoli sono davvero tanti. Negli ultimi giorni però, è spiccato quello di Luis Enrique, che ha eccitato e non poco l’ambiente azzurro. Infatti, l’ex ct della nazionale spagnola sarebbe graditissimo dai tifosi partenopei. Ieri però, è arrivata la smentita di Aurelio De Laurentiis in persona. L’ennesimo indizio che allontana l’allenatore spagnolo dal Napoli lo riporta il The Guardian.

Ecco quanto dice il quotidiano: “Spunta l’ipotesi Premier League per Luis Enrique. Il tecnico spagnolo, accostato anche al Napoli, potrebbe approdare nel campionato inglese. L’ex Roma e Barcellona sarebbe un obiettivo del Tottenham per la prossima stagione e sarebbe desideroso di allenare nel campionato d’oltre Manica”.

Sirene inglesi, quindi, per Luis Enrique, con il tecnico che apprezzerebbe un’avventura nel campionato più competitivo del mondo. Tuttavia, il Tottenham è rimasto escluso dalle coppe europee e potrebbe così essere una meta meno dolce per l’allenatore. I napoletani sperano, intanto il mercato è già iniziato e promette colpi di scena.