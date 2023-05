D’Agostino: “Beto? Il Napoli deve vincere o salvarsi?”

L’ex calciatore Gaetano D’Agostino è intervenuto a 1 Station Radio per parlare del mercato del Napoli.

Ecco le sue parole: “Chi è l’uomo giusto per garantire nuovi successi al Napoli? Ad oggi direi nessuno. Non so se si tratta di una questione che inerente alla volontà di un concedersi un anno sabbatico, di un malessere tra presidente ed allenatore o una questione tecnica. Per un processo che cominciava a dare i propri frutti non è il massimo, bisognerà ricominciare da capo. Chiunque verrà a Napoli sarà chiamato a vincere. Arrivare secondo vorrà dire aver fatto peggio della stagione precedente. Sarà una bella gatta da pelare quella della prossima stagione e della guida tecnica”.

D’Agostino ha poi continuato: “Ho sentito parlare di Beto… Ci sono giocatori che sono forti per vincere ed altri forti per salvarsi. Osimhen ha dimostrato di essere uno dei giocatori più forti d’Europa, e pronto al successo. Beto, invece, ha sinora lottato per la salvezza ad Udine. Sono fattori da non sottovalutare soprattutto in relazione alla capacità del giocatore di reggere le pressioni che la prossima stagione Napoli potrà esercitare. È un discorso che vale anche per il sostituto di Kim. Il coreano ha mostrato di saper raccogliere la pesantissima eredità di Koulibaly. Il compito a cui sarebbe chiamato il sostituto sarebbe davvero arduo. Un difensore che possa dirsi al livello di Kim non può che essere un top del ruolo, con prezzi da capogiro intorno ai 100 milioni e l’eventualità, da considerare, che il club di appartenenza non acconsenta alla cessione”.